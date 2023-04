Calci, pugni e morsi ai carabinieri: espulso

Caos e violenza giovedì mattina in un bar nei pressi della stazione di Lugo dove uno straniero ha prima creato scompiglio tra gli avventori e i passanti e poi si è scagliato contro i carabinieri del Radiomobile, intervenuti per fermarlo, colpendoli con calci e pugni e mordendoli alle mani. I militari sono così stati costretti a usare lo spray al peperoncino ma il giovane non si è dato per vinto e, una volta portato in caserma, ha sferrato un violento calcio contro la carrozzeria dell’auto dei carabinieri, danneggiando il parafango posteriore.

In manette è finito un 26enne di origine nigeriana, Mike Arobonase, già colpito da un divieto di stazionamento nei pressi di esercizi pubblici o di pubblico intrattenimento da parte del questore di Ravenna. Doveva dunque rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione del divieto del questore e il giudice, Federica Lipovscek, dopo la convalida dell’arresto, ha deciso di convertire la condanna a un anno e quattro mesi (il Vpo Simona Bandini aveva chiesto due anni e tre mesi) in un decreto di espulsione immediata con rimpatrio, della durata di sette anni.

L’intervento dei carabinieri del Radiomobile di Lugo è scattato intorno alle 7.30 quando i militari hanno individuato il 26enne che stava infastidendo gli avventori del bar e i passanti. I carabinieri gli hanno dunque chiesto le generalità ma lui si è rifiutato minacciandoli e scagliandosi contro di loro tra calci, pugni e morsi alle mani. Una violenza improvvisa che ha causato a due militari lesioni guaribili in 7 giorni e che ha costretto i carabinieri ha utilizzare lo spray al peperoncino per fermare lo straniero. Il 26enne, poi, si è pure accanito contro l’auto dei militari. Copione a tratti simile a un altro episodio, risalente a metà dell’agosto scorso fuori da un bar di Faenza dove il giovane, addirittura armato di bastone e coltello, dopo essersi scagliato contro i carabinieri, aveva pure malmenato un anziano che passava in bicicletta. Giovedì, come ad agosto, per lo straniero è scattato l’arresto. E il giovane ieri mattina si è presentato in tribunale a Ravenna per il rito direttissimo. Qui il giudice ha convalidato l’arresto e, dopo il via libera della difesa del 26enne al rito abbreviato, c’è stata la richiesta del Vpo Bandini a una condanna a due anni e tre mesi. Il giudice, dopo essersi ritirato, ha deciso di convertire la condanna a un anno e quattro mesi in un decreto di espulsione immediata con rimpatrio, della durata di sette anni.

Milena Montefiori