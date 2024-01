Calciatore di serie A ’perdonato’ del furto

Nel suo caso il modo di dire va ribaltato: dalla stalle alle stelle. Perché dalle grane in uno spogliatoio di provincia, oggi si ritrova a giocare in serie A, prima Torino e ora Frosinone. E nelle scarpette di Demba Seck - 23 anni ancora da compiere - figura pure la sua nazionale, quella del Senegal.

La giustizia italiana ieri mattina a distanza di quasi cinque anni era pronta a restituirgli il conto per il furto aggravato di circa 460 euro sottratti secondo l’accusa negli spogliatoi dello stadio ’Dini e Salvalai’ di Massa Lombarda il 7 aprile 2019. Ma il presidente del Massa calcio, Marco Scarlatti, ha deciso di rimettere la querela verso quel giocatore che proprio lì, da bambino, aveva iniziato a tirare calci al pallone. Due calciatori hanno inoltre concordato un risarcimento e si sono sfilati dalla partita. E gli ultimi tre alleggeriti - arbitro, guardalinee e un altro calciatore - in udienza hanno deciso di rinunciare alla querela. Esito netto di tanto buon cuore: per Demba, difeso dall’avvocato manfredo Matteo Olivieri, il giudice non ha potuto fare altro che pronunciare il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Sembra che il nostro, in segno di gratitudine, abbia manifestato l’intenzione di inviare palloni e altre dotazioni alla scuola calcio locale. Nell’attesa di capire se davvero così è andata, vi proponiamo la cronaca dei fatti così come ricostruito dalla locale Stazione dell’Arma. Il contesto già lo conosciamo: lo stadio massese. Non sappiamo il numero degli spettatori. In ogni modo in quel 7 di aprile la partita di cartello è Massa Lombarda - Fossatone Medicina, eccellenza regionale girone B. Al tempo Demba militava nell’Imolese: dunque quel giorno non giocava. Alle 14.30 arriva sul campo la terna arbitrale per sistemarsi nell’apposito spogliatoio. Alle 16.30 le casacche scure rientrano per la fine primo tempo: tutto va ancora bene. Ma dopo il triplice fischio, notano sul pavimento del tabacco. Il pensiero va subito ai portafogli: alleggeriti. Vengono avvisati i dirigenti del club locale: il malintenzionato - dicono - dev’essere entrato per forza da una finestra sul retro. Non va meglio ad alcuni calciatori della squadra ospite i quali realizzano già all’intervallo che un ignoto ’mani di fata’ ha svuotato i loro portafogli in questo caso passando da una finestra dopo averla forzata.

Chi l’autore di tanta scelleratezza atletica? In un caso era stato usato un vasistas a un’altezza di due metri e mezzo: occorreva cioè una figura snella e agile. Un testimone - uno dei giocatori derubati - aveva riferito di avere intravisto solo una gamba dell’ignoto: indossava un tuta con marchio e scarpe griffate. Secondo il primo sopralluogo (del Commissariato), l’ignoto si era involato scavalcando il muro posteriore, alto circa due metri, e arrivando di corsa sul canale dei Mulini. Ma è grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza piazzate su zona Parco Piave che nei giorni successivi si era affacciato a verbale il nome del sospettato: Demba appunto. Tutto combaciava con il ritratto dell’attaccante senegalese: gli orari, i dettagli restituiti dal testimone, le fattezze della lesta figura vista correre nei video. La eventuale condanna sarebbe stata una clamorosa autorete. Ma questa - vi avevamo avvertiti - è una storia (non solo di calcio) a lieto fine.

Andrea Colombari