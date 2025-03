Calcio a 5 A2. Dopo la coppa il Russi a Rieti

Due sconfitte in appena 4 giorni, hanno tolto al Russi calcio a 5, prima la possibilità (peraltro labilissima) del primo posto, poi la Final Four di Coppa Italia di categoria. In quest’ultima partita i Falchetti sono stati battuti 8-1 dalla capolista del girone B di A2, ovvero l’imbattuto e, apparentemente, imbattibile Real Fabrica di Roma. Una partita fondamentalmente senza storia, tenuta in equilibrio dal Russi solo per la metà del primo tempo, poi chiuso dai laziali in vantaggio 5-0. Anche nel secondo tempo i padroni di casa non hanno mai smesso di spingere sino al finale in loro favore di 8-1.

Russi, comunque, concentrato sulla gara odierna, con la trasferta al PalaMalfatti di Rieti (ore 16) contro il New Real, fondamentale per mantenere la seconda posizione in classifica e affrontare i playoff da posizione privilegiata. Rieti, dal canto suo è 1 punto solo dalla postseason. Programma serie A2, girone B (18ª giornata): Pontedera-Potenza Picena, Audax-Buldog Lucrezia (ore 15); New Real Rieti-Russi (ore 16); Grifoni-Prato (ore 17,30); Imolese-Real Fabrica (ore 18). Riposa: Grosseto.

u.b.