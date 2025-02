Caldironi e ’Il canto di Alina’

L’attore ravennate Cristiano Caldironi è tra i protagonisti del film ’Il canto di Alina’, pellicola che ha appena vinto il Premio Corso Salani al Trieste Film Festival, una delle più importanti manifestazioni dedicate al cinema dell’Europa centro-orientale. Un evento che celebra le narrazioni più autentiche e le opere cinematografiche d’autore.

Prostituzione, immigrazione, abusi, violenza di genere e ribellione: sono questi i temi di un film che segna l’esordio cinematografico delle registe Ilaria Braccialini e Federica Oriente del collettivo Oxymoro Creative Studio, gruppo di giovani film-maker di cui fanno parte anche Daniele Talenti e Denis Shalaginov. Grazie anche al riconoscimento ottenuto al Trieste Film Festival, il film ’Il canto di Alina’ uscirà nelle sale italiane la prossima primavera distribuito dall’etichetta indipendente milanese ’Lo scrittoio’.

"Sono molto felice per questo importante riconoscimento, per cui devo ringraziare il destino – racconta Caldironi, che di recente è stato l’attore principale nel film ’Acqua alle corde’ di Paolo Consorti, nel cortometraggio ’Oplà e si vola’ e in altri due progetti in uscita nella primavera 2025 –. Ho accompagnato una persona cara al provino e, per puro caso, la produzione mi ha chiesto se volevo concorrere anch’io ma per un altro ruolo, visto che avevo le caratteristiche del personaggio maschile che stavano cercando. E alla fine mi hanno preso".