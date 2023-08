Caldo e afa record a Ravenna: sfiorati i 39 gradi, ecco dove

Ravenna, 23 agoato 2023. In attesa del deciso calo termico previsto all’inizio della prossima settimana, anche oggi, complice l’anticiclone di matrice africana, le massime registrate in provincia di Ravenna sono risultate di diversi gradi superiori alle medie del periodo. Due, ex aequo, le località più calde: San Pietro in Trento e San Pietro in Vincoli, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 38.6 gradi. Seguono Alfonsine e Lavezzola con 38.4°, Conselice e Santa Lucia di Faenza con 38.3°, Bagnacavallo e Faenza (Oss. Torricelli) con 38.2°, Voltana 38.1°, Lugo 38°, San Bernardino e Sant’Agata sul Santerno 37.8°, Castel Bolognese 37.7°, Fusignano e Russi 37.6°, Fognano e Granarolo Faentino 37.5°, Ravenna e Masiera 37.4°, Villa Prati 37.3°, Cotignola e Brisighella 37.1°, Bizzuno 36.8°, San Romualdo 36.1°, Fosso Ghiaia 35.8°.

Sette le località (cinque lungo il litorale e due in collina) in cui la massima è stata inferiore ai 35 gradi: Casola Valsenio 34.9°, Marina di Ravenna 34.7°, Punta Marina 34.4°, Porto Corsini 33.9°, Pinarella 32.6°, Lido di Classe 31.9° e Monteromano di Brisighella con 31.1°.

“Tra giovedì e sabato, specie in caso di vento da sud-ovest – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) - non è da escludere un ulteriore ritocco verso l'alto”.