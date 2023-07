Caldo, ecco il Protocollo Mistral attiva nei parchi per distribuire acqua e consigli ai più fragili

A Ravenna è ufficialmente scattato il ‘Protocollo anti-caldo’ che scatta dopo almeno tre giorni consecutivi di indice Thom – rilevati da Arpa – che indica un grado elevato di disagio climatico per caldo e umidità.

"Ieri infatti era il quarto giorno con rischio di salute – spiega Flavia Sansoni di Mistral Ravenna –. Rischio che, secondo i medici del pronto soccorso, non si manifesta immediatamente ma dopo un po’, quando la grande afa comincia a provocare effetti".

Il ‘Protocollo anti-caldo’ è un progetto partito quindici anni fa con la collaborazione del Comune, dei Servizi Sociali e dell’Ausl per tenere monitorate le persone fragili, in particolare chi è più avanti con gli anni, chi ha disabilità e gravi patologie. E così da ieri si sono messe in moto le prime squadre di volontari Mistral che fanno il giro dei parchi pubblici, quelli dove non ci sono bar o punti ristoro, per distribuire l’acqua e l’opuscolo con le linee guida dell’Ausl.

"Per noi è anche un momento di incontro con le persone – racconta Sansoni – a cui diamo utili informazioni per combattere al meglio il caldo e i suoi rischi. I risultati si sono visti in tutti questi anni di attività: rispetto a tempo fa, oggi c’è meno affluenza nei parchi nelle ore più calde della giornata. Questo vuol dire che siamo riusciti a far passare il messaggio che, in fondo, è quello di uscire solo nei momenti più freschi. Ma capita ancora di vedere gruppi di pensionati che giocano a carte, certamente all’ombra di un albero, ma nel primo pomeriggio perché il verde dà sempre una sensazione di benessere. A loro suggeriamo di posticipare l’inizio delle partite. A volte ci fanno sorridere perché pensano che siamo stati mandati dai loro figli per ‘sgridarli’".

Oltre che incentrato sulla comunicazione, il ‘Protocollo’ cerca anche di esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale e di aumentare la sensibilità sociale di condivisione. Fino a qualche anno fa alcuni volontari facevano regolarmente visita ad alcuni anziani che non rispondevano ai Servizi sociali. "Crediamo sia bene continuare su questa linea di tutela – conclude Sansoni –. Tutte le cose si possono sempre migliorare, ma non è possibile andare casa per casa per vedere come stanno tutti gli anziani". La Protezione Civile Mistral di Ravenna può contare su una flotta di circa 100 volontari che non si sono risparmiati in questi ultimi tre mesi, dal 3 maggio quando c’è stata la prima alluvione. Non è mai passato giorno senza un’uscita. E ora, oltre alle tre squadre da due persone ciascuna per il piano anti-caldo, una decina di volontari sono ancora impegnati nel servizio spesa per le famiglie alluvionate, e altri per portare avanti progetti come quello antincendio boschivo in pineta o il gommone per la tutela dei bagnanti.

ro.be.