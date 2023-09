Un’altra ondata di caldo tardivo: da quando

Ravenna, 20 settembre 2023 – Nonostante manchino appena tre giorni all’inizio dell’autunno astronomico (vi ‘entreremo’ sabato, quello meteorologico è invece iniziato il 1° settembre), l’ennesima rimonta dell’anticiclone di matrice nordafricana ci sta regalando giornate soleggiate.

Un’estate che, per la gioia degli irriducibili della spiaggia e il disagio di chi è costretto ad esempio a lavorare all’aperto, sembra davvero non finire mai.

"In effetti – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, se si escludono un paio di giornate caratterizzate da piogge e temporali, da svariate settimane il tempo è stabile e soleggiato, con temperature che in questa seconda decade del mese si sono rivelate decisamente superiori a una media che nel periodo di riferimento 1991-2020 si attesta intorno ai 24-25 gradi. Basti pensare che oggi (ieri per chi legge, ndr ), a eccezione di alcune località sul crinale e lungo il litorale, le massime hanno superato ovunque i 30 gradi, con una punta a Faenza (Osservatorio Torricelli) addirittura di 33.5 gradi. Valori di tutti rispetto anche ad Alfonsine con 32.2°, Castel Bolognese con 32.1°, Lugo con 31.9°, Conselice con 31.5° e Ravenna con 30.9°. Si tratta di valori di 6/7 gradi superiori alla media del periodo".

Non si tratta tuttavia di record, "perché – spiega Ghiselli – ad esempio nel 2011 si registrarono valori sensibilmente più elevati: a Faenza (dati Arpae) l’11 settembre la colonnina di mercurio salì addirittura fino a 36.2 gradi, mentre ad Alfonsine il 13 si raggiunsero i 35 gradi. Per Ravenna il record, in questo caso relativo all’intero mese di settembre, risale al giorno 1 del 1999, quando si arrivò a 35 gradi".

Tornando a quest’anno, "nonostante non siano stati raggiunti i suddetti record, settembre sarà probabilmente archiviato come uno fra i più caldi degli ultimi 120 anni" spiega Ghiselli, che aggiunge che nei prossimi giorni "se si esclude un moderato peggioramento venerdì e sabato con modesto calo termico e sporadici temporali specialmente sulle zone montuose e nella pianura interna, già da domenica ci sarà un graduale miglioramento. Le giornate successive torneranno ad avere un sapore tipicamente estivo, con un nuovo incremento termico e massime oltre le medie del periodo".

