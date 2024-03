Caldotec srl, eccellenza nel settore termoidraulico a Massa Lombarda

Caldotec srl, fondata nel 1996, opera nel settore termoidraulico ed ha sede a Massa Lombarda. Nella sede di via Imola è ubicato il negozio per la vendita, sia al dettaglio che all’ingrosso, ma anche gli uffici per preventivi e consulenze. L’azienda è nata da una idea di Guido Ferri e Cesare Zaccherini, già collaboratori dell’impresa ‘Ancarani Piero’ nel comprensorio di Lugo. Inizialmente l’impresa era formata dai soli due soci lavoratori.

La sede era in un garage di 40 metri quadrati. Nel 2002 avvenne il salto di qualità: "Ci trasferimmo nell’attuale nuova sede, ovvero in uno stabile di 300 metri quadrati, con uffici, magazzino e laboratorio. Ora l’azienda, che nel frattempo si è strutturata, è composta da 10 unità, tra personale amministrativo e collaboratori tecnici. Siamo abilitati secondo i requisiti richiesti dalla legge 46/90 sulle ‘norme di sicurezza degli impianti’. Siamo iscritti al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente con il nr. Fgas-A7123 e abbiamo ottenuto la certificazione per i servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del regolamento n. 303/2008. Disponiamo di un laboratorio attrezzato con banco prova per caldaie, boiler e scaldabagni, dove vengono effettuati costantemente corsi di formazione e aggiornamenti tecnici e normativi al fine di garantire ai clienti la massima professionalità. Utilizziamo strumenti all’avanguardia sottoposti a tarature periodiche come prescritto dalla legge. I nostri tecnici hanno a disposizione automezzi ed attrezzature sempre affidabili e all’avanguardia e un magazzino rifornito di ricambi originali". Caldotec è rivenditore e centro assistenza autorizzato di Ariston Thermo, Industrie Fer e Ferroli, Top Clima Lamborghini Calor.

La manutenzione riveste da sempre un ruolo di primaria importanza: "Col tempo – hanno proseguito Guido Ferri e Cesare Zaccherini – ci siamo evoluti, arricchendoci di nuove tecnologie e di un costante miglioramento nella direzione e aggiornamento tecnico del personale, che garantisce al cliente un servizio celere, puntuale ed efficiente. Siamo specializzati nella manutenzione ed installazione di caldaie, impianti idrici, termici e gas. Il nostro lavoro è rivolto a tutte le utenze, sia in ambito civile che industriale. I nostri tecnici, tutti specializzati e istruiti dalle case madri costruttrici che serviamo in assistenza autorizzata, sono in grado di intervenire in impianti già esistenti, o da posare, sia per quello che riguarda la sostituzione delle caldaie, sia per l’installazione di canne fumarie, così come dimensionare e realizzare impianti di climatizzazione estiva ed invernale, nonché la vendita e l’assistenza di stufe e termostufe a pellet. Eseguiamo inoltre trattamenti dell’acqua dei sanitari, con addolcitori, pompe dosatrici, impianti ad osmosi, microfiltrazione e banchi frigoriferi per l’acqua da bere. Ristrutturiamo bagni, con sostituzioni di rubinetterie e sanitari ed eventuali riparazioni".

Da non sottovalutare infine è il servizio di lavaggio e risanamento degli impianti termici: "Lo scopo immediato è quello di ripristinare la funzionalità degli impianti termici con problematiche di circolazione causate da alghe, fanghi ed ossidi metallici. Il fine fondamentale di questo trattamento è quello di mantenere un impianto efficiente ed economico, conservando gli standard di rendimento termico sempre ai massimi livelli".