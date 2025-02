‘Calici&Stelle’ alle terme: "Tariffe speciali per i residenti"

Inizia stasera, per continuare ogni sabato fino a maggio alla piscina delle terme di Riolo, la rassegna ‘Calici&Stelle’. L’accesso è dalle 18 alle 22.30, con inizio degustazione alle 19.30 a bordo vasca (info. https://termediriolo.it/calici-e-stelle/). "Ogni sabato – fanno sapere dalle Terme – coinvolgiamo i produttori di Riolo e dintorni nella preparazione di assaggi di vini, birre, formaggi, insieme a proposte per i piccoli. Una collaborazione che permette a noi di promuovere e valorizzare il territorio che amiamo e agli ospiti di conoscere le specialità tipiche".

Si tratta di un’iniziativa della quale potranno usufruire vantaggiosamente gli abitanti del comune di Riolo Terme in base al rinnovo di una convenzione che prevede sconti e tariffe speciali sull’ingresso alla piscina termale & spa, sui trattamenti termali e del benessere. "Siamo felici di questa opportunità per i nostri cittadini – afferma Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme –. È un bellissimo modo per avvicinare ancora di più la comunità riolese alla struttura termale che da sempre ha scandito la vita dei nostri cittadini. Le terme di Riolo sono un bene prezioso per la nostra città, un’attrazione turistica e ancor più un patrimonio culturale e storico". Lo conferma il direttore marketing delle terme, Emanuele Salvatori: "Siamo orgogliosi del territorio in cui le terme sono inserite per bellezza ed unicità del luogo. La convenzione, rivolta alla comunità del comune di Riolo Terme va ad inserirsi all’interno di un progetto di vicinanza ed appartenenza, iniziato molti anni fa".

Beppe Sangiorgi