Calligrafia, si presenta il corso

Arriva ’The Calligraphy Seasons’: un corso di calligrafia a Faenza. La presentazione avverrà oggi alle 18:30 a Dasein Aps, in corso Matteotti 48 a Faenza. A tenere i corsi saranno Alessandro Salice, studioso dello stile calligrafico ’American cursive handwriting’ e Barbara Calzolari, insegnante di calligrafia in Italia, in varie parti d’Europa e negli Stati Uniti. A Barbara Calzolari nel 2015 è stato conferito il titolo di Master Penman dalla americana ’International Association of Master Penman Engrossers and Teachers of Writing’, che a oggi lo ha riservato a sole 15 persone.

