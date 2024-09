Calpesta bandiera russa. Fatto tenue: assolto: "Mi sentivo provocato"

La guerra tra Russia e Ucraina, è noto, non si combatte solo con i carri armati, ma anche sui social. Lo dimostra un processo che si è concluso ieri a Ravenna con l’assoluzione per tenuità del fatto di un 42enne cittadino ucraino. Il quale, nell’ottobre 2022, esasperato dalla guerra che già da alcuni mesi stava devastando la sua patria, rubò la bandiera russa esposta sul balcone dalla vicina, una cittadina bielorussa. Il gesto, carico di simbolismo, fu ripreso da un connazionale che poi pubblicò il video su Facebook, facendo esplodere la vicenda anche online. Ma da lì si ritrovò a processo, oltre che per il furto, anche per l’istigazione all’odio etnico.

Il giudice Roberta Bailetti ha stabilito che, benché il fatto fosse stato commesso, la sua gravità non era tale da meritare una condanna. Il furto della bandiera e la successiva diffusione del video, diventato virale sui social, sono stati ritenuti episodi di lieve entità, soprattutto se contestualizzati nel clima di tensione e dolore che la guerra tra Russia e Ucraina aveva generato anche lontano dal fronte.

Nel video, che è ancora visibile in rete, si vede il quarantenne mentre utilizza una roncola – un suo attrezzo di lavoro in quanto giardiniere – fissata a un’asta per afferrare la bandiera russa dal balcone della vicina. Dopo averla strappata, la getta a terra e la calpesta. L’uomo avrebbe agito spinto dalla sofferenza personale: amici e familiari erano stati vittime della guerra, e quella bandiera, simbolo dell’invasione russa, per lui rappresentava una provocazione insopportabile dato che la vedeva ogni volta che usciva di casa. Dichiarò di aver gettato via la bandiera “nemica“ nella spazzatura, vedendo in quel gesto una sorta di rivincita simbolica.

La vicina di casa, nella querela, riferiva che la bandiera le era stata regalata da amici. Ma per il giardiniere ucraino il fatto che la donna fosse bielorussa non cambiava la sostanza: quel vessillo rappresentava l’invasore. Durante il processo, l’uomo ha sostenuto di non aver mai avuto intenzione di incitare all’odio etnico, ma di aver reagito a una provocazione personale, dovuta alla presenza di quel simbolo vicino alla sua abitazione. Secondo il pubblico ministero, questo episodio di furto rappresentava un atto di propaganda fondato sull’odio etnico, ma la difesa, rappresentata dagli avvocati Francesco Manetti e Massimo Pleiadi, ha sottolineato come il gesto fosse una reazione emotiva a una situazione di forte stress e dolore.

