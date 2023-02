Calunnia ai carabinieri, condannato 34enne

Le parole di accusa pronunciate contro i carabinieri durante la testimonianza nell’ambito del processo alla compagna per guida in stato di ebrezza, sono costate care a Federico Matteo Agnoletti, 34enne ravennate difeso dall’avvocato Nicola Casadio. Ieri infatti l’uomo è stato condannato per calunnia e falsa testimonianza dal giudice Cecilia Calandra (vice procuratore onorario Adolfo Fabiani) a un anno e 5 mesi ma soprattutto al pagamento di un risarcimento ai quattro militari coinvolti, costituitisi parte civile con l’avvocato Domenico Serrapica, pari a 5mila euro ciascuno, oltre alle spese processuali. È stata invece assolta dal reato di calunnia, perché il fatto non costituisce reato, la compagna di Agnoletti, la 44enne lughese Carolina Farneti. I due durante l’udienza di ieri in tribunale a Ravenna hanno ripercorso quanto accaduto la notte del 7 agosto 2016 quando, al rientro da una festa di compleanno, in prossimità della casa dove convivono a Marina di Ravenna, la 44enne alla guida di un’auto ha causato un incidente senza feriti, andando a sbattere contro auto in sosta. "Avevo bevuto una birra a tavola – ha raccontato la donna –, oltre alla consumazione gratuita nel locale dove eravamo stati a ballare. Sotto casa, al rientro, sono andata a collidere con un’auto....