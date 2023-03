Calvino, che ispirazione per Marinoni

Inaugura sabato alle 18, alla biblioteca Oriani, la mostra di Claudia Marinoni ‘Vedere le lezioni americane’, dedicata ad Italo Calvino a cento anni dalla nascita dello scrittore che ha segnato il Novecento italiano. Una mostra itinerante che vede esposte "diciotto opere su tela vetro e legno", si legge nel catalogo, "tendenzialmente monocromatiche e in rilievo, che nel loro aspetto geometrico manifestano una continua ricerca spaziale, evidenziando un susseguirsi ritmico, di linee rette e curve, e l’alternarsi di spazi pieni e vuoti". Per la scelta dei materiali con cui comporre le opere Marinoni si è servita di elementi tratti spesso dal mondo dell’edilizia, "moderni come è moderno Calvino", spiega l’artista.

Ecco dunque che fra le mani di Marinoni sono approdati il plexiglass, il vetro, ma anche "il polistirene quale icona della leggerezza, il pvc in quanto naturalmente dotato di ritmo, destrezza, la spugna per la molteplicità delle essenze da cui può lasciarsi contaminare" Le opere si presentano tutte come quadrati dal lato compreso fra i 40 e 50 centimetri, in una sorta di standardizzazione che rievoca quella analizzata in molte sue opere da Calvino, osservata quale tratto comune della contemporaneità. Come evidenziato da Franco Gàbici nel testo di accompagnamento, Marinoni "non usa colori forti ma tinte tenui e discrete, per lasciare all’osservatore la libertà di interpretare e di decodificare i messaggi". Ed uno scrittore a tinte tenui – contrapposte per lo meno alle coloriture indubbiamente più forti di Pasolini o di Gadda – era senz’altro lo stesso Calvino: "l’accessibilità dei concetti era il suo profilo caratteristico. Un tratto distintivo che non so definire in altri termini se non democratico", prosegue l’artista.

La scelta di opere tendenzialmente monocromatiche, dai tratti geometrici, era stata percorsa da Marinoni anche in occasione del suo precedente lavoro dedicato ai filosofi presocratici, tratta direttamente dagli studi di Pitagora, "intellettuale rigoroso nella sua razionalità ma come Calvino capace anche di slanci di profondissima umanità", al punto da essere considerato da molti come addirittura il vero padre del pensiero animalista (così figura nell’opera di Ovidio). Dopo essere state esposte a Faenza, le opere progettate per ‘Vedere le Lezioni americane’ raggiungeranno Castiglione della Pescaia fra luglio e agosto, mentre entro la fine dell’anno potrebbero essere in mostra a Cuba, isola dove Calvino nacque per via degli spostamenti lavorativi della famiglia. La mostra alla biblioteca in via Ricci 26, a Ravenna, resterà aperta fino al 16 aprile, martedì e venerdì 8.30-13.30; lunedì, mercoledì e giovedì 8.30-13.30 e 14.30- 18.30.

Filippo Donati