Calzaturificio Emanuela, vendita benefica di sabot per gli alluvionati

Fra le conseguenze negative che l’alluvione di maggio ha causato al calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo – invasa dall’acqua come tutta la zona artigianale a sud della cittadina – c’è stata anche la mancata vendita di una “partita” di quasi mille sabot, ordinate da un cliente straniero ma poi ricusate per l’inevitabile ritardo dovuto alla ridotta attività. Così Emanuela Bacchilega, titolare del calzaturificio, promuoverà una promozione benefica legata alleciabatte da donna, di varia misura (fra il 36 e il 41), in feltro di colore azzurro, impreziosite da fiori realizzati all’uncinetto e applicati a mano. Da oggi fino alla fine di febbraio, sarà possibile acquistare le ciabatte Rainbow al prezzo speciale di 49 euro al paio, attraverso il portale emanuela.com : tolte le spese vive di produzione, l’incasso realizzato grazie alla vendita dei sabot Rainbow verrà devoluto dal calzaturificio al Comune di Bagnacavallo, per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione.