Calze e dolci ai figli dei detenuti

Quest’anno l’Epifania è stata speciale: la Befana ha donato calze piene di dolcetti, leccornie e balocchi ai figli e alle figlie

dei detenuti della Casa Circondariale di Ravenna. Un momento di “normale” gioia per i 28 bambini presenti al pranzo del 6 gennaio, organizzato dalla direttrice del carcere cittadino, alla presenza dell’assessora Federica Moschini. Una giornata piena di sorprese, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e i volontari della protezione civile del Mistral, che hanno donato calze realizzate in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Durante la merenda, ricca di dolci e torte sfornate da socie e volontarie dell’associazione antiviolenza, la “Befana di Linea Rosa” ha distribuito ai piccoli i giocattoli raccolti grazie al contributo e alla grande generosità dei cittadini e delle cittadine ravennati. Infine la volontaria Madamadorè, travestita da clown, ha concluso la festa con il trucca bimbi e lo yoga della risata per tutti e tutte.