Ravenna, annunciati cambi di parroci: i fedeli di Classe non ci stanno e parte una raccolta firme

Ravenna, 22 agosto 2023 – “Non trasferite il nostro parroco". Cambiano i parroci in alcune parrocchie della diocesi. Fra gli altri lascia dopo 25 anni Classe e dopo 5 Ponte Nuovo don Mauro Marzocchi (nella foto). E i suoi fedeli scrivono una lettera aperta al vescovo e raccolgono firme.

Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha ufficializzato le nomine proprio domenica (come riportato dal settimanale della Diocesi ’Risveglio 2000’): don Mauro, 59 anni, viene trasferitoa Lido Adriano, parrocchia che negli ultimi mesi era stata amministrata da don Paolo Babini dopo il ritiro di don Silvio Ferrante a causa di problemi di salute. Marzocchi arriverà l’8 ottobre alle 18. Don Pietro Parisi resta come vicario parrocchiale di Ponte Nuovo e Classe. Al posto di Marzocchi arriverà don Dariusz Kesicki, 55 anni, originario di Nasielsk, in Polonia, finora parroco di Porto Corsini e Marina Romea oltre che presidente dell’Istituto per il sostentamento del Clero e direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, incarichi che manterrà. Farà il suo ingresso a Classe il 23 settembre alle 20,30.

A guidare invece le parrocchie di Porto Corsini e Marina Romea sarà padre Vincenzo Tomaiuoli, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti e Apostolato del mare affiancato da padre Roberto Zaupa. Il loro ingesso ufficiale nelle parrocchie è in programma il 14 ottobre alle 18,30 a Porto Corsini. Il gruppo di fedeli che ha scritto la lettera aperta per chiedere la permanenza di Marzocchi si è detto sconcertato per le modalità: l’annuncio sarebbe arrivato, infatti, come un fulmine a ciel sereno.