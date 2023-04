Cambia la viabilità Due nuove rotonde sulla Canale Molinetto Sono funzionali al porto

Una rotonda è già operativa, l’altra verrà realizzata a breve. Si tratta di via Canale Molinetto, la strada che dalla città porta verso Punta Marina e Lido Adriano. La prima rotonda si incontra subito dopo il cavalcaferrovia ed è già aperta al traffico. La seconda sorgerà più verso mare. La nuova infrastruttura viaria non è sfuggita ai tanti che nel weekend pasquale hanno percorso la strada per dirigersi verso il mare. Entrambe le rotonde sono funzionali alle aree per la logistica portuale denominate L1 e L2, che sorgono a lato della Classicana. Le rotonde favoriranno la viabilità connessa a queste aree che hanno un valore strategico per gli investimenti legati alle nuove dimensioni infrastrutturali del porto.

Le aree edificabili denominate Logistica 1 (L1) e Logistica 2 (L2) fanno parte del Poc (Piano operativo comunale) di Ravenna e si estendono complessivamente su circa 80 ettari con una superficie di 42 ettari, utile per lo sviluppo edilizio. Le aree rappresentano una grande opportunità di business per lo sviluppo delle attività logistiche e produttive nel Porto di Ravenna. L’area L1 è di proprietà di Sapir S.p.A. ed è totalmente privata, mentre l’area L2 è di proprietà dell’Autorità Portuale di Ravenna. Le due aree sono perfette per la logistica intermodale in quanto adiacenti alla rete stradale, alla ferrovia e al porto; la dorsale viaria rappresentata dalla SS67 via Classicana collega direttamente il porto alle autostrade del nord e del sud Italia. L’area L1 ha già ottenuto le autorizzazioni progettuali necessarie per lo sviluppo, mentre l’area L2 è direttamente gestita dall’Autorità Portuale.

Il Porto di Ravenna - si legge nei siti web di società specializzate nella collocazione tra gli investitori di beni immobili - è anche impegnato in investimenti molto rilevanti nel settore delle energie rinnovabili, come il progetto Agnes, un maxi parco eolico offshore con fotovoltaico galleggiante e produzione di idrogeno verde, collegato all’hub. La L1 è, al momento, al centro dell’attenzione di operatori logistici internazionali interessati a una piattaforma di 20 ettari, vicina poche centinaia di metri dalla banchina portuale e con collegamento ferroviario. "L’area è sicuramente molto appetibile – spiega l’ad di Sapir, Mauro Pepoli – e la nostra strategia è quella di individuare un partner che sia complementare alla nostra attività, affinchè ci sia un interesse comune a sviluppare il comparto".

La logistica L2 è invece di proprietà dell’Autorità di sistema portuale che provvederà a portare l’area a livello stradale, riempiendola con materiale di escavo. Successivamente si parlerà di valorizzazione in chiave portuale.

lo. tazz.