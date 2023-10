Cambia vita con pochi euro: gioca al Gratta e Vinci e diventa milionario

Ravenna, 20 ottobre 2023 – Ha fatto una giocata da pochi euro e, in quel momento, magari neanche ci pensava che la sua vita sarebbe cambiata. Per sempre. Sì perché quella giocata al Gratta e Vinci de ‘Il Miliardario Maxi’ gli ha fruttato un incredibile colpo di fortuna che si è materializzato in una vincita da 5 milioni di euro. La clamorosa somma, una vincita record – come riferisce l'agenzia Agimeg – si è materializzata in una tabaccheria della provincia di Ravenna.

Gratta e Vinci 'Il Maxi Miliardario': a Ravenna un fortunato si è aggiudicato 5 milioni di euro

Ravenna si conferma così una provincia fortunata, poiché sempre un mese fa, sempre con un Gratta e Vinci ‘Il Miliardario’, c’era stata una vincita di 500mila euro.

Come funziona Il Miliardario Maxi

Il ‘Miliardario Maxi’ ha diverse opzioni di gioco per ottenere dei premi interessanti. Il ‘classico’ è l’abbinamento tra i numeri delle aree ‘I Numeri Vincenti’ e ‘I tuoi Numeri‘. Nell’area ‘Maxi Bonus’ sono previste tre possibilità. Si tratta di x2, x5 e x10. In pratica se ne “i tuoi numeri’” si trova un numero presente sotto uno dei Maxi Bonus, il premio relativo sarà moltiplicato per 2, 5 o 10 volte. Nella parte alta de “Il Miliardario Maxi” c’è una area denominata ‘se trovi i simboli vinci’. In pratica se nell’area ‘i tuoi numeri’’ si trova uno dei simboli proposti si vincono i seguenti premi: con la “stella” si vincono 100 euro, con il “ferro di cavallo” si vincono 200 euro, con la “moneta” si vincono 500 euro, con il “lingotto” si vincono tutti i premi dell’area “i tuoi numeri”.

Come riscuotere il premio

Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000 euro, vanno presentate o fatte pervenire a rischio del possessore presso l'Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. che si trova in Viale del Campo Boario 56/D a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.: in questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta. Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000 euro possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze: l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. È poi necessario ricordare che dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro.