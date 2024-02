Cambiamenti climatici con Lia Montalti

Il tema dei cambiamenti climatici, da cui partire per una serie di riflessioni più ampie sulle nostre comunità, sarà al centro dell’appuntamento in programma stasera alle 20.30 al Nove100 caffè in corso Mazzini 69/A a Faenza per la presentazione del libro ‘Una transizione giusta. Ambiente, diritti e partecipazione dalla Romagna alluvionata all’Europa’.

Parteciperanno all’incontro l’autrice del libro Lia Montalti, già assessora del Comune di Cesena e attuale consigliera regionale dell’Emilia Romagna, insieme alla collega Manuela Rontini, faentina, presidente della Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa.

Introdurrà la serata il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola.

Come sottolinea l’autrice "dalla Romagna alluvionata può nascere un progetto per l’Europa, fatto di idee e proposte su come affrontare il cambiamento climatico e questa epoca di transizione. Una transizione giusta, che deve mettere al centro la coesione sociale, la comunità, la solidarietà tra generazioni, il lavoro e i diritti, la mitigazione e l’adattamento climatico, senza lasciare indietro nessuno. Questa pubblicazione vuole essere un contributo per una riflessione ampia e partecipata, per costruire il nostro percorso di cambiamento, contribuendo alla battaglia per il clima, senza mai dimenticare l’impegno a ridurre le disuguaglianze. La dimensione europea è quella che può sostenere il territorio e le comunità in questa sfida".