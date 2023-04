Cambiamenti climatici, il focus

Nell’ambito della XXIII Settimana Scientifica e Tecnologica faentina la Palestra della Scienza di Faenza presenta la rassegna ‘La scienza raccontata dagli scienziati 2023’ la cui seconda serata è in programma domani alle 21 nell’aula 5 (ex Salesiani) di Faenza Sales, in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza. L’incontro sarà sui segreti del cambiamento climatico e vedrà la presenza di Paola Mercogliano, con la conduzione di Paolo Magliocco, giornalista scientifico, già collaboratore di Piero Angela e autore di Superquark e Superquark+.

Il cambiamento climatico è il tema più importante della nostra epoca. Ma come facciamo a sapere quello che sta succedendo e a prevedere quello che succederà o potrebbe succedere? I modelli di studio e previsione sono attendibili? L’incontro servirà a capire come fanno gli scienziati ad avere alcune certezze e molti dubbi su quel che sta accadendo al nostro pianeta.