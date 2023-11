Cambiamenti nella giunta di Faenza, sempre più probabile l’addio di Federica Rosetti

Sembra davvero scaduto il tempo di Federica Rosetti come assessora al Turismo. In un incontro a tu per tu con la dirigenza di Italia Viva – partito che esprime Rosetti in giunta – il sindaco Massimo Isola avrebbe infatti comunicato la volontà di voltare pagina, e di incaricare una nuova assessora (la legge impone che sia al Turismo che al Bilancio arrivino due donne, essendoci già quattro assessori uomini in giunta). A Italia Viva è stato chiesto se il partito intende proporre delle personalità per l’incarico, ma i centristi, scottati dall’amaro boccone da digerire, avrebbero replicato che una loro proposta dovrà vedere come contropartita l’approdo di Italia Viva ad assessorati più rilevanti del solo Turismo, quali ad esempio quello al Bilancio o quello ai Lavori pubblici, entrambi lasciati liberi da Milena Barzaglia, che ha comunicato le sue dimissioni circa un mese fa. Richiesta complicata da accettare per il sindaco Isola, considerando la delicatezza della situazione in cui versa Faenza all’indomani dell’alluvione sul doppio fronte dei conti pubblici e delle infrastrutture. Almeno per l’assessorato ai Lavori pubblici da tempo si vocifera di un incarico a Luca Ortolani, già titolare di Ambiente e Territorio. Altre ipotesi sono in campo, quali l’incarico a tecnici già inquadrati nella macchina comunale. Di certo c’è che il tempo ormai stringe.

Filippo Donati