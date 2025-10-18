"Cambiamento climatico, possiamo incidere"

Parlerà di ‘Cambiamenti climatici e scenari futuri’ il meteorologo Andrea Giuliacci, volto noto dei telegiornali Mediaset e docente di Fisica dell’atmosfera all’Università Bicocca di Milano. L’incontro è in programma questa sera alle 21, al Centro civico Gino Pellegrini di Conselice, nell’ambito della rassegna ‘Acqua’ di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. La sua è una voce autorevole e familiare che si fa guida tra nuvole, cifre e presagi. Giuliacci, c’è preoccupazione da parte della popolazione verso il cambiamento climatico? "Quello che osservo girando per l’Italia è una maggiore attenzione. È difficile negare il cambiamento in atto, in quanto ciascuno lo vive sulla propria pelle con gli eventi estremi una volta rari e ora ripetuti. Più che preoccupazione c’è curiosità".

Si è dunque preso atto che il clima è cambiato per colpa dell’uomo? "C’è una maggiore apertura rispetto a vent’anni fa quando era materia da fantascienza o da ‘complottisti’ e si dava per scontato che il clima cambiasse ciclicamente per cause naturali e in un futuro lontano. Ma c’è ancora chi dice: "Ho studiato così!". D’altra parte, solo verso la fine del XX secolo la scienza ha catalogato i motivi antropici. Ci sono dei luoghi comuni che ancora resistono? "Per quanto riguarda l’aspetto climatico, osservo più che altro una perplessità sulle misure di contrasto. Sappiamo di dover inquinare meno, ma si fatica a capire come poter dare il proprio contributo".

Cosa significa adottare uno stile di vita più sostenibile per garantire il benessere e la sopravvivenza dell’uomo? "Essere consapevoli che se qualcosa va fatto non è solo per il clima ma anche per le fonti fossili che prima o poi finiranno, è una certezza. Dobbiamo quindi comportarci in modo più intelligente e consumare di meno energia e acqua". La maggiore frustrazione delle persone è capire cosa si può fare in concreto, perché spesso l’impressione è di non poter incidere sulle politiche energetiche… "Il consumatore può fare molto in termini di opinione. Per esempio, se dobbiamo cambiare la fornitura di energia elettrica in casa, istintivamente andiamo a vedere il prezzo più basso, invece dovremmo scegliere l’energia più pulita. E ancora: al supermercato, se iniziassimo a comprare i prodotti a basso impatto ambientale, ecco che gli altri perderebbero mercato".

Una curiosità: è vero che ci sono studi che evidenziano un aumento della criminalità legata al caldo? "Sì, i primi sono stati compiuti nel 1896 dal Servio Meteo Usa e rilevarono un raddoppio del numero degli omicidi in estate rispetto all’inverno. Anche l’Fbi ha ripetuto la ricerca con il proprio database, scoprendo un’impennata di crimini violenti all’aumentare delle temperature. Il clima influenza tutte le nostre attività per ragioni sociali e biologiche: quando fa caldo il nostro organismo produce più testosterone e adrenalina, ormoni che ci rendono più aggressivi. Temperature intorno ai 30-33 gradi sono l’ideale per i crimini violenti, mentre il troppo caldo, 40 gradi, li fa crollare. Guardando al futuro? C’è da aspettarsi sempre più giornate calde e quindi più crimini".

