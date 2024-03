"‘Cambiamo Castello’ con Vincenzo Minardi"

È stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa al cinema teatro Moderno di Castel Bolognese il candidato sindaco che rappresenterà la coalizione di centro destra alle prossime elezioni amministrative. Si tratta di Vincenzo Minardi, 67enne, già coordinatore comunale di Forza Italia e candidato a sindaco alle amministrative del 2009. Pensionato da 5 anni con oltre quarant’anni di lavoro alle spalle in Cerdomus, Minardi è stato anche rappresentante sindacale con incarichi nella segreteria nazionale della Uil per il comparto chimico e componente della segreteria provinciale. Negli ultimi anni della carriera professionale è stato uno dei responsabili dell’ufficio sicurezza aziendale, e proprio sulla sicurezza si è soffermato durante il suo primo intervento ufficiale. "Il mio obiettivo – ha detto Minardi focalizzandosi sul tema dell’alluvione del maggio scorso –, è far sentire i cittadini sicuri. Chi ha gestito questa Regione e chi la gestisce da sempre non è stato capace di rendere sicuro il territorio in cui viviamo. Sono successi disastri e nessuno ha fatto in modo di ‘arginare’ il fenomeno. Ho avuto io stesso due metri d’acqua in casa, ed ho lavorato sodo per ripulire tutto ma dentro mi è rimasto qualcosa: cerco il responsabile". Minardi si presenterà alle elezioni con una lista, ‘Cambiamo Castello’, "che sarà quasi tutta al femminile, come gli assessorati" ha dichiarato, e riguardo al logo ha precisato: "Il simbolo vuole mandare un messaggio importante: al centro c’è Castel Bolognese protetta dalle mura. Mura che oggi non ci sono più. Ritengo che questa protezione sia da ricostruire". La lista civica sarà appoggiata oltre che da Forza Italia, ieri rappresentata dal coordinatore provinciale Fabrizio Dore e da Bruno Fantinelli, anche dalla Lega per la quale era presente la segretaria comunale di Faenza Roberta Conti, e da Fratelli d’Italia, partito in rappresentanza del quale era presente il coordinatore provinciale Alberto Ferrero. Inoltre ad appoggiare la candidatura di Minardi ci sarà anche Area Liberale, realtà politica lanciata nel 2022 da Gabriele Padovani. "Sono sempre stato uomo del centro destra e di Forza Italia – ha sottolineato in proposito Minardi –, ma sono un uomo libero e non devo rispondere a qualcuno sopra di me. Mi piace parlare con le persone e risolvere i problemi che hanno. Ci ho sempre messo la faccia e mi sono sempre assunto le mie responsabilità. Non sono più giovane, ma questo è il momento in cui serve esperienza, e non perdere tempo. Bisogna ripartire da zero" ha riferito il candidato, che attraverso le parole ha voluto rimarcare la discontinuità della propria candidatura rispetto ai governi di centrosinistra.

Per quanto riguarda il programma "bisognerà attendere qualche giorno", anche se diversi spunti sono emersi già ieri: "Dovremo impostare un nuovo modello di centro storico per il paese. Ridaremo lustro, vitalità, vivacità e colore al centro". Quindi Minardi si è soffermato, tra gli argomenti sui lavori pubblici "la circonvallazione sarà molto d’aiuto ma bisognerà far sì che non si spengano i riflettori sulla città", poi ha celebrato il comparto agricolo castellano come "un’eccellenza", e infine ha specificato sulla ricostruzione: "Non bisogna ricostruire con i criteri utilizzati fino ad oggi, dovremo cambiare le regole".

Damiano Ventura