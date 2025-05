"Cambiare la legge per ripristinare le circoscrizioni"

Daniele Perini, capolista della lista Ama Ravenna a sostegno di Alessandro Barattoni, interviene sulla necessità di modificare il testo unico degli enti locali per ripristinare i poteri delegati alle circoscrizioni. "Gli attuali consigli territoriali, seppur eletti dai cittadini, operano in modo del tutto volontaristico e senza forme legislative – scrive in una nota –. Non avendo strumenti e poteri hanno limitata incisività sul territorio e non rappresentano più quell’anello di congiunzione fra organi del Comune e cittadini come avveniva negli anni ’80 e ’90". E quindi "per ripristinare l’istituzione del Decentramento a Ravenna occorre modificare la legge attuale con un emendamento che, per una maggiore equità, introduca anche il requisito relativo all’ampiezza della superficie dei comuni. Auspico che i nostri parlamentari si battano per questo scopo ".