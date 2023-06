"Cambiate le esigenze" Emergency chiude l’hub al centro fieristico

Si avvia alla chiusura l’hub di Emergency al centro fieristico di Faenza. Mentre anche questo weekend ci sarà l’hub per il coordinamento volontari e sarà in piazza. "Importante seguire le sue indicazioni", ha detto il sindaco Massimo Isola".

L’associazione umanitaria è intervenuta in città per gestire la raccolta e la distribuzione di merce donata (beni di prima necessità e materiale tecnico) per le famiglie colpite dalle inondazioni e per coordinare i volontari accorsi in aiuto della popolazione locale sfruttando anche la sua grande esperienza.

"Per far fronte alle mutate esigenze connesse all’emergenza – fa sapere l’associazione – , il magazzino di Emergency allestito presso l’ex centro fieristico di Faenza, che in queste settimane ha accolto la grande solidarietà di tutta Italia e non solo, raccoglierà materiale e donazioni fino a domenica 11 giugno (domani, ndr) compresa". Da lunedì, l’hub rimarrà aperto solo per la distribuzione di beni e materiali alla popolazione colpita, con il sistema delle tessere già in vigore. L’hub in Fiera – al quale si sono rivolte 1800 famiglie – chiuderà definitivamente all’esaurimento delle scorte, comunque non oltre domenica 18 giugno.

Non si fermano però le necessità legate all’alluvione. Da lunedì, le donazioni di generi alimentari potranno affluire direttamente a Caritas Diocesana, Banco di Solidarietà o Fondazione banco alimentare, La Piccola Betlemme L’amministrazione comunale invita i cittadini colpiti dall’alluvione che necessitino di pacchi spesa a rivolgersi direttamente alle stesse associazioni.

"Continua anche l’instancabile lavoro dei rioni – spiega l’amministrazione comunale – : la cittadinanza è invitata a seguire i canali ufficiali dei cinque rioni faentini che, instancabilmente, hanno messo in campo molte iniziative per la popolazione".