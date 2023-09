Cambio ai vertici delle fiamme gialle faentine Ora al comando c’è il tenente Di Deodato

Ieri il tenente Daniele Di Deodato ha assunto il comando della compagnia della guardia di finanza di Faenza, subentrando al maggiore Antonio Petti che, dopo 4 anni in città, è ora al comando del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Rieti. Di Deodato, 29 anni, del Ternano, si è arruolato nel corpo nel 2015 e ha frequentato il corso nell’accademia delle fiamme gialle, per poi ricoprire il primo incarico a Fiumicino, svolgendo attività di polizia doganale in aeroporto.