Cambio della guardia. Gaia Saini presidente

Cambio della guardia alla guida dell’Ordine dei Medici. Finisce l’era di Stefano Falcinelli, in carica dal 1997, la nuova presidente è Gaia Saini. Ieri si è tenuta la riunione dopo le recenti elezioni per l’attesa distribuzione delle cariche. Dalle votazioni in modalità segreta è scaturito il nuovo assetto con Saini alla guida del consiglio direttivo, vice presidente Francesco Feletti’, tesoriere Marco Montanari, segretario Bruna Malta. Gli altri componenti sono: Stefano Falcinelli, Gianluca Danesi, Elisa Bucchi, Tiziana Monti, Federico Zanzi, Paolo Di Bartolo, Anna Guariniello, Raffaello Borghesi, Maria Giulia Sama, Elena Silvagni, Gianluca Zani, Giorgio Papale (odontoiatra), Alessandra Bonfatti (odontoiatra).

Stesso esecutivo per la Commissione Albo Medici Chirurghi, i restanti componenti sono gli stessi del Consiglio direttivo per la parte medica. Per la Commissione Albo Odontoiatri, sono stati riconfermati Giorgio Papale presidente, Francesca Fazio vice e Alessandra Bonfatti che con Papale farà parte del consiglio direttivo. I nuovi componenti sono: Stefano Chersoni Simona Ferro. Infine Enrico Guerra, Gianluigi Sella, Daniele Morini, supplente, faranno parte del Collegio dei Revisori.