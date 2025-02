Cambio gestione cimiteri: "Troppe inadempienze"

La ditta che si occupa della gestione dei cimiteri del territorio comunale di Conselice è stata sostituita nelle scorse settimane. A rendere noto il cambiamento è stato lo stesso sindaco della città, Andrea Sangiorgi, che ha spiegato anche il percorso che ha portato l’amministrazione comunale a prendere tale decisione. I cimiteri in questione sono quelli del capoluogo stesso, Lavezzola e San Patrizio. Sangiorgi ha così spiegato che, sin dall’insediamento della sua amministrazione, si è posta maggiore attenzione verso l’operato della ditta.

"In particolare – illustra il primo cittadino della località –, dopo varie inadempienze riscontrate e dopo aver sollecitato diverse volte la ditta esecutrice, abbiamo svolto una approfondita analisi del suo operato, con mirati sopralluoghi e verifiche".

In virtù proprio di queste verifiche il 23 ottobre dello scorso anno il Comune ha formalizzato un ordine di servizio verso la ditta, procedendo poi a ulteriori accertamenti e successivi solleciti.

"Questo ha portato – continua Sangiorgi – ad applicare una sanzione nei confronti della ditta di 1.750 euro. Successivamente si è intrapreso il percorso per la sostituzione della ditta esecutrice in questione, una soluzione complessa che ha richiesto diverso tempo".

Il cambio della guardia a livello di gestione dei cimiteri è così partito dallo scorso 1 febbraio. "Ad essere incaricata è stata la Cooperativa Morelli - conferma il sindaco -, che sostituirà quella precedente. È questa la soluzione che auspicavamo, per migliorare il servizio e le condizioni dei nostri cimiteri comunali, che ci siamo impegnati a raggiungere".

L’amministrazione comunale promette, comunque, di mantenere alta l’attenzione spiegando anche come, per potenziare e migliorare il servizio di cura delle strutture cimiteriali nel Bilancio di previsione 2025 vi sia un aumento di risorse per l’appalto di circa 7 mila euro, portando così la spesa per l’anno corrente a 65.500 euro, dai 58.250 euro del 2024. Vi sono novità anche sul fronte degli investimenti, con 50.000 euro posti per iniziare un percorso di manutenzione straordinaria a livello strutturale.

"Risorse che – annuncia ancora il primo cittadino – sicuramente nel corso dell’anno verranno implementate".

Per quanto riguarda il cimitero di Lavezzola è inoltre previsto un ampliamento con due nuove arcate.

"Le risorse sono già certe e pari a 220.000 euro – conclude Sangiorgi – ed è ultimato il progetto. Speriamo quindi di poter procedere con l’affidamento dei lavori e con la partenza del cantiere del cimitero entro la primavera".

Matteo Bondi