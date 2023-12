Camera di Commercio. Il bando sull’alluvione: "Contributi entro Natale"

Quasi 2.000 richieste di contributi straordinari avanzate, di cui 1.536 ammissibili, per un valore che supera i tre milioni di euro. L’alluvione dello scorso maggio ha lasciato tracce evidenti sul tessuto imprenditoriale della Romagna. La Camera di commercio di Ferrara e Ravenna aggiorna sull’iter del bando per i contributi straordinari alle imprese colpite dall’evento, fino a 7.000 euro: sono 725 quelle che l’hanno già ricevuto ed entro Natale ci sarà l’accredito di tutti i bonifici, assicura il presidente Giorgio Guberti. Più nel dettaglio dei dati, su 1.848 domande depositate, con una richiesta di agevolazioni per oltre tre milioni di euro, 1.536 sono risultate ammissibili. Il 97% arriva da micro e piccole imprese appartenenti per il 60% ai settori del commercio e dell’artigianato, il 20% al settore agricolo e il 10% a quello dei servizi. A livello di Comuni, su tutti Faenza con 416 richieste da parte delle imprese locali e a seguire Lugo con 297 e Ravenna con 235. Complessivamente 658 fanno riferimento all’Unione Romagna faentina, 568 all’Unione Bassa Romagna 568, 42 a Russi, 32 a Cervia e una ad Argenta. "Avevamo promesso un ristoro immediato e abbiamo mantenuto la promessa", commenta Guberti, consapevole che "la misura non risolverà tutte le difficoltà" ma dà "un segnale di vicinanza soprattutto a chi continua a lavorare con pazienza e tenacia in un contesto così complicato e mutevole, senza mai abbandonare le speranze e salvaguardando i livelli occupazionali". Le operazioni di pagamento, aggiunge, continueranno nei prossimi giorni e tutte le imprese che hanno presentato domanda vedranno accreditarsi i contributi "entro Natale".

A sostegno delle imprese alluvionate, prosegue, per ravennate e ferrarese la Camera di commercio di Roma ha stanziato 333.333 euro, mentre Unioncamere italiana un plafond da oltre 657.000 di euro. Inoltre la Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese ha destinato un fondo di solidarietà di 300.000 euro e non è mancata la "convinta adesione" degli Enti locali per implementare il fondo della Camera di commercio: il Comune di Cervia con 100.000 euro, il Comune di Ravenna con 150.000 euro, le Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina con ulteriori 150.000 euro ciascuna.