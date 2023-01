Camera di commercio, l’economia in crescita dello 0,4%

Le stime di crescita dell’economa provinciale di Ravenna hanno restituito un +3,8% nel 2022 e +0,4% nel 2023 con un moderato miglioramento rispetto alle precedenti proiezioni. Sono i dati forniti dall’Osservatorio economico della Camera di commercio che si è riunito ieri alla presenza del presidente della Provincia Michele de Pascale, del commissario straordinario camerale Giorgio Guberti, dei sindaci dei Comuni ravennati e dei vertici delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. Per il resto, la produzione ha fatto segnare un +3,6% e il volume d’affari delle costruzioni un +3,7% con un dimezzamento della velocità della sua corsa. Nel commercio al dettaglio, solo il comparto non alimentare e la piccola e media distribuzione, cioè quella sotto ai 19 addetti, hanno registrato un calo delle vendite rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. In quanto all’export, nei primi nove mesi ha segnato un balzo in avanti pari al +28,1%. Saldo positivo, a fine novembre, pure per la movimentazione delle imprese: +186 unità come risultato della differenza tra 1.851 iscrizioni e 1.665 cessazioni. "I dati – ha sottolineato Michele de Pascale – ci mostrano segnali positivi di ripresa e crescita che rappresentano un’importante boccata di ossigeno. Assistiamo nel nostro territorio da un lato all’intenzione annunciata dal Governo di restituire alle Province questa funzione di pianificazione strategica e territoriale e dall’altro, con una decisione che io non condivido ma che è operativa, la Regione ha deciso di dare conclusione al processo di fusione tra le Camere di commercio di Ravenna e Ferrara. Si apre dunquela necessità di tornare a mettere in campo con maggiore forza una cabina di regia provinciale Per Giorgio Guberti "La vivacità e la libertà del tessuto economico rappresentano un moltiplicatore di ricchezza, in particolare in momenti gravi come il tempo che stiamo vivendo. Imprese, quelle ravennati, attente al benessere delle famiglie dei dipendenti, che hanno a cuore i propri fornitori e clienti, che spesso rinunciano ai potenziali benefici di una delocalizzazione produttiva in paesi a più bassi costi di produzione, anche per senso di responsabilità nei confronti delle proprie comunità. Per questo vanno supportate sostenendo gli investimenti e rimuovendo i tanti ostacoli che ne frenano lo sviluppo".