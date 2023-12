Camera di Commercio. Stanziati 25 milioni di risorse nei prossimi cinque anni

Ammontano a 25 milioni di euro, nei prossimi 5 anni, le risorse stanziate dalla Camera di commercio su cinque le priorità: pubblica amministrazione semplice e digitale; ecosistema sostenibile; imprese solide, innovative e internazionali; infrastrutture; giovani come motore dello sviluppo economico.

Sviluppo economico che non può prescindere all’attivazione della Zona logistica semplificata ancora in attesa dei decreti attuativi da parte del governo.

Ha preso forma il nuovo Piano strategico della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna approvato all’unanimità, nei giorni scorsi, dal Consiglio camerale al cui interno siedono i massimi rappresentanti del mondo dell’impresa, del lavoro, delle professioni e del consumo.

Si tratta di una sorta di "patto con il territorio" per un costante sviluppo nel segno della sostenibilità. "Sarà – spiega Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna (in foto) - un mandato con lo sguardo rivolto ai giovani. Nel pieno di una grande trasformazione, i giovani intravedono possibilità inesplorate e quando è data loro l’occasione di concretizzare una visione, di investire le loro migliori energie, di partire dalla scienza e dalla tecnologia per intercettare e soddisfare i bisogni emergenti, aprono un’impresa e generano sviluppo".

Tra gli obiettivi prioritari del Piano figurano le infrastrutture con la messa in sicurezza della Superstrada Ferrara-Mare, della Strada Statale 3bis ‘Tiberina’ (E45), nel tratto romagnolo di 88 chilometri che collega in direzione nord-sud la provincia di Ravenna alla provincia di Forlì-Cesena, e della strada statale 309 Romea.

Non manca inoltre l’impegno per l’attivazione della Zona logistica semplificata e il sostegno alla doppia transizione, digitale ed ecologica. Così come particolare evidenza assumono i progetti e i contributi alle imprese per nuove assunzioni, i progetti di sviluppo dell’internazionalizzazione e dell’export digitale, l’inserimento a tempo di esperti di energia, la creazione di reti e la diffusione delle tecnologie Impresa 4.0.

Inoltre, si presterà attenzione alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese alla formazione e lavoro e alla valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale senza dimenticare la certificazione per la parità di genere, il contrasto alla burocrazia e all’illegalità, il sostegno all’occupazione e alle imprese femminili e giovanili.

Giorgio Costa