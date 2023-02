Camera di commercio, un bando su efficienza enegetica

La Camera di Commercio di Ravenna ha emanato un bando a sostegno delle piccole e medie imprese attraverso assegnazione di voucher per investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’economia circolare. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute, pari al 60% dell’investimento, che dovrà essere almeno di euro 1.000. L’importo massimo del contributo sarà di 5.000 euro (10.000 per impianti da fonti rinnovabili). È prevista anche una premialità di 250 euro per possesso rating di legalità o imprese femminili o giovanili. Le richieste di contributo potranno essere trasmesse dal 6 marzo al 15 settembre 2023.