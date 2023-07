Camera penale, il bilancio di Benini dopo sei anni

È tempo di bilanci per la Camera penale della Romagna di cui fanno parte legali di Ravenna, Forlì e Cesena. A fine anno scadrà il secondo mandato triennale del presidente, avvocato Carlo Benini (foto), che come da statuto cederà il testimone a un collega di Forlì. Come ogni anno si è fatto il punto nel corso di un evento conviviale, organizzato questa volta al ristorante Tantlon per aiutare un’attività rimasta chiusa a lungo per le conseguenze dell’alluvione. Alla cena, con prodotti delle aziende locali, hanno partecipato una sessantina di avvocati penalisti, tra cui i vice presidenti Lorenzo Valgimigli e Licia Zanetti e i componenti del direttivo Marina Tambini, Andrea Valentinotti, Simone Balzani, Marco Gramiacci, Silvia Scaini e Carlotta Mattei. Ha portato il proprio saluto anche l’avvocato Paolo Carpi, presidente dell’Ordine di Ravenna che con la Camera penale collabora strettamente. Col nuovo statuto, adeguato a quello delle altre camere penali, il mandato durerà due anni, rinnovabile una volta.

Il presidente Benini ricorda le battaglie di questi sei anni, a partire da quella contro la riforma Bonafede, che cancellando l’istituto della prescrizione "avrebbe creato imputati a vita". "Abbiamo promosso – spiega Benini – una maratona oratoria a Forlì e partecipato a quella di Roma, con nostri rappresentanti per sensibilizzare i cittadini su ciò che la riforma avrebbe comportato". La stessa è stata ora superata dalla legge Cartabia che, al pari della riforma dell’attuale ministro della giustizia, Nordio, "sono solo un piccolo passo verso una vera riforma liberale della giustizia".

Il ministro Nordio ha aperto un tavolo di lavoro cui partecipano anche le camere penali, tra cui quella della Romagna. "Oltre all’organizzazione di convegni e corsi, in collaborazione con magistratura e università, il nostro fiore all’occhiello – conclude l’avvocato Benini – è senza dubbio la scuola per i difensori d’ufficio, gestita dal collega Simone Balzani. Il corso dura due anni, con colloquio di verifica finale, e vede la partecipazione di avvocati da tutta la Regione".

l. p.