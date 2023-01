Camere di Commercio, procede la fusione tra Ravenna e Ferrara

Procede l’iter per la fusione tra le Camere di commercio di Ravenna e di Ferrara. Con un decreto diffuso ieri, la Regione Emilia Romagna ha stabilito il numero dei componenti (30) del prossimo Consiglio del nuovo ente camerale, in rappresentanza delle diverse categorie economiche. Questa la nuova composizione: Agricoltura 4 esponenti, Artigianato 5, Industria5, Commercio 5, Cooperazione 2, Turismo 2, Trasporti e spedizioni 1, Credito e Assicurazioni 1, Servizi alle Imprese 5. A questi andranno aggiunti un rappresentante ciascuno per professionisti, consumatori, sindacati per raggiungere così il numero di 33. Presidente della nuova Camera di commercio di Ravenna e Ferrara dovrebbe essere Giorgio Guberti (foto), oggi commissario straordinario dell’ente ravennate, come indicato fin dall’inizio dell’iter di fusione. Si prevede che entro giugno il nuovo ente possa essere operativo.