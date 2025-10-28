Camerlona dimenticata. Fra strade insicure e servizi assenti

Frazione della periferia Nord di Ravenna, Camerlona, nonostante la vicinanza al centro città, appare quasi irraggiungibile in sicurezza e facilmente se non si ha a disposizione un’auto. Ascoltando i residenti, in particolare Franco Baccarini e Raul Boscolo Raul, è questa la principale criticità del quartiere e forse è anche la causa che ne ha bloccato la fase di sviluppo iniziata nei primi anni 2000. La statale 16 che la attraversa, rappresenta il collegamento più breve tra Ferrara e Ravenna ma ha la carreggiata piuttosto stretta per la mole del traffico che deve sopportare ed è percorsa quotidianamente da numerosi mezzi agricoli, auto e mezzi pesanti che faticano a rispettare i limiti di velocità, motivazione che la rende spesso teatro di incidenti.

La pista ciclabile lungo questa strada è presente solamente nel tratto compreso tra via Ferragù e via Argini e non consente nemmeno il collegamento tra i due blocchi principali da cui è composto il quartiere. Carente anche il trasporto pubblico dato che Camerlona è servita solamente da linee extraurbane, quindi concentrate per lo più in determinati orari della giornata e, a parte due eccezioni, le fermate sono sul ciglio della strada e senza pensilina. Non bisogna sottovalutare però che la linea ferrata costeggia tutta la parte Est dell’abitato e se dotata di una fermata ferroviaria, permetterebbe una rapida connessione del quartiere con il resto della città o altre destinazioni. A questo grave ritardo infrastrutturale si collegano le carenze dei servizi, come racconta Nucio Simone, da poco residente, che afferma "nonostante vi siano molti bambini mancano i servizi a loro dedicati". In effetti, sia la scuola dell’infanzia Tullini che la scuola elementare Giorgi, sono chiuse da tempo. Il giardino ’Gian Maria Volontè’ inaugurato nel 2015 è stato privato dei giochi e le panchine sono quasi tutte danneggiate e oggi vi è un solo parco attrezzato dietro alla pregevole chiesa settecentesca la quale, tra l’altro, ha perso il proprio ruolo aggregativo in quanto aperta saltuariamente. Senza interventi anche le memorie storiche ed economiche del borgo rischiano di essere dimenticate.

La già citata ex scuola elementare si trova retrostante alla zona monumentale che comprende il cippo ai caduti di Camerlona e il sacrario a ricordo del gruppo di combattimento Cremona ma ormai lo stato di incuria ne rende illeggibile la lapide affissa all’edificio che ricordava le gesta del capitano Luigi Giorgi, unico combattente di tutta la guerra di liberazione ad essere insignito di due medaglie al valore militare. All’altro angolo di via Nicher la Ca’ di guardia è in totale degrado mentre in via S.Egidio l’imponente edificio della Ca’ Merlona, costruita come sede estiva del convento di San Vitale poi proprietà dei Conti Rasponi, è sempre piu isolata. Riguardo alla memoria economica, nessuna soluzione di recupero in vista lungo la via Reale dove vegetazione e abbandono stanno prendendo il sopravvento sui resti della ex Fornace Adriatica.

Marco Beneventi