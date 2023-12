Ravenna, camion distrutto dalle fiamme sulla Romea: statale chiusa

Ravenna, 5 dicembre 2023 – Traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 309 ‘Romea’ questa mattina per un camion andato in fiamme a Casal Borsetti. L’incendio è avvenuto poco prima dell’alba nei pressi della rotonda degli Scariolanti.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo, sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Intanto da Anas in mattinata hanno comunicato un percorso alternativo sulle strade provinciali 1 e 24 per entrambe le direzioni.