Camion frigo si ribalta tra Taglio Corelli e lo svincolo per Voltana, Adriatica chiusa

Non ha per fortuna riportato conseguenze l’autotrasportatore che ieri pomeriggio, in territorio di Alfonsine, mentre percorreva il tratto della statale Adriatica tra Taglio Corelli e lo svincolo per Voltana, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo di un autocarro frigorifero, uscendo di strada, abbattendo un palo della luce e finendo in un fossato. L’uomo, che era al volante di un camion appartenente a una ditta del Conselicese, stava procedendo lungo la stretta e trafficata arteria con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. L’uscita di strada è avvenuta poco prima dell’incrocio con via Cuorbalestro, strada di campagna che dalla statale Adriatica conduce a una borgata denominata ‘anerina’. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale da Alfonsine il cui personale, durante la rimozione del camion che si è svolta dalle 17.45 di ieri, ha deviato il traffico su via Torretta e via Bentivoglio per il traffico leggero e verso Lugo o sulla provinciale 10 per i camion. Quella di ieri è l’ennesima uscita di strada di un camion in quel tratto di statale.

Lu.Sca.