Camion-gru urta cavalcavia e si dà alla fuga

Un camion, che aveva il braccio della gru dimenticato alzato e viaggiava in direzione di Punta Marina, ha urtato la base del cavalcavia sulla Classicana di via Destra Canale Molinetto, determinando la caduta di calcinacci. Un testimone ha riferito che, dopo l’impatto, il camion si è allontanato, dopo essersi fermato per alcuni istanti. Sul posto sono intervenuti pattuglie della Polizia locale e cantonieri per ripulire la sede stradale. Disposta la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzione, poi riaperta intorno alle 18.30 sussistendo, secondo Anas, le condizioni. Alle forze di polizia è stata diramata una nota di ricerca del camion-gru che si è dato alla fuga. Sul posto anche i vigili del fuoco sono intervenuti per valutare la stabilità del manufatto, di cui sono state danneggiate alcune funi in acciaio, tecnicamente trefoli.