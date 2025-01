Camion di polli si ribalta, chiusa l’E45 nel Ravennate

Ravenna, 21 gennaio 2025 – A causa di un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante, oggi attorno alle 15 è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 3 bis ‘Tiberina’ al km 236 in direzione Roma. Il traffico è stato deviato mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana-Mirabilandia con rientro allo svincolo di Casemurate.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un veicolo pesante che trasportava pollame si è ribaltato, disperdendo anche parte del carico. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

