Camion si ribalta e perde coil, conducente sanzionato

Un camion ribaltato tra via Canale Magni e via Degli Spedizionieri, con cinque coil persi. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Ravenna che, dallo scarico della ‘tessera conducente’, ha rilevato diverse violazioni al codice della strada. Il conducente del camion, un 58enne, viaggiava a 66 km/h (il limite lì è dei 50) e non rispettando il periodo di riposo. Inoltre il carico risultava non essere stato assicurato con le prescritte fasce di contenimento ma solo “appoggiato nella cosiddetta fossa”, violazione questa che sarà contestata anche all’azienda (sanzione di 87 euro) presso cui era stato eseguito il carico. Per le violazioni commesse al conducente sono stati sottratti 6 punti dalla patente e dovrà pagare 514,50 euro.