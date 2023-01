Camion si ribalta Il conducente non è grave

Finisce fuori strada col camion e si ribalta su un fianco. È quanto vissuto ieri mattina in via Canala, all’altezza di Piangipane, dal conducente di un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto verso le 10.30 e le cause dell’uscita di strada dell’autoarticolato sono ancora da chiarire: su questo dovrà fare luce la polizia locale, intervenuta ieri mattina sul posto per i rilievi del caso.

Sono intervenuti inoltre anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dal camion dopo l’incidente e in seguito hanno messo in sicurezza il mezzo pesante ribaltato.

L’uomo alla guida era ferito, ma non in maniera grave: è stato infatti affidato alle cure del 118 e portato in ospedale con codice di media gravità.