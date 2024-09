Camion si ribalta sul Dismano. Strada chiusa in mattinata

Per cause ancora da accertare, un grosso camion si è ribaltato ieri mattina in via Dismano, finendo per ostruire completamente la carreggiata. L’incidente, fortunatamente senza feriti, si è verificato intorno alle nove. Il mezzo percorreva la via Dismano in direzione di Cesena, quando il conducente ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della Polizia locale per i rilievi del caso. In base ai primi accertamenti, il camionista avrebbe fatto tutto da solo

e non risultano altri veicoli coinvolti. Fortunatamente il cassone del mezzo era vuoto. L’incidente si è verificato all’altezza dell’aeroporto della Spreta e ieri mattina la via Dismano è rimasta chiusa a lungo in direzione di Cesena, per consentire di liberare il mezzo dalla strada. Sul posto anche 118 e informate anche altre forze di polizia.