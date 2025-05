Camminata della solidarietà per Tommy

Torna la Camminata dell’amore e solidarietà, organizzata da Rumors e Cerviaman. Il ritrovo è alle 19:30 da piazza Garibaldi alla volta dello stadio dei Pini ‘Germano Todoli’ a Milano Marittima. Il percorso si snoda tra le vie del centro ed è alla portata di tutti. Al termine, al campo sportivo di Milano Marittima, i partecipanti troveranno musica, piadina e salsiccia. Durante la serata si raccoglieranno fondi che saranno devoluti in beneficienza degli organizzatori.

Le iscrizioni si apriranno in piazza alle 18. Chi non riuscisse a camminare può presentarsi direttamente al secondo punto, quello gastronomico allo stadio dei Pini di Milano Marittima e partecipare alla festa con piadina, salsiccia e pasta fredda con un contributo di 15 euro che andrà alla causa solidale. Sarà un’occasione per sostenere chi ha più bisogno. "Obiettivo dei Cerviaman è approfondire i valori della comunità e dell’aggregazione i quali sono comuni tanto allo Sport quanto alla solidarietà – dichiara Marco Casetti, presidente Pol. Saline Romagna –. Pertanto, quando un altro gruppo impegnato in queste tematiche ci chiede un aiuto, i Cerviaman non si tirano indietro. Ogni anno approfondiamo il legame che ci lega ai Rumors con cui condividiamo obiettivi e finalità".

Sport e divertimento, quindi, si uniranno in questa seconda edizione per aiutare Tommy, un ragazzo di Cervia di 17 anni affetto da una grave forma di autismo. Per chi vuole sostenere Tommy potrà anche acquistare le magliette dei Cerviaman nella tabaccheria Casetti in corso Mazzini a Cervia.

i.b.