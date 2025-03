Camminata e screening contro il glaucoma

Una marcia per sensibilizzare la collettività sull’importanza di non sottovalutare il glaucoma. Anche quest’anno l’unità di Oftalmologia dell’ospedale di Faenza aderisce alla Settimana mondiale del glaucoma con una mattinata su informazione e screening. La malattia, sempre più diffusa e legata all’età, colpisce il nervo ottico e può provocare la perdita progressiva della vista. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività sull’importanza delle visite oculistiche periodiche per prevenire o trattare precocemente eventuali patologie. Alcuni professionisti sanitari volontari dell’unità di Oculistica saranno domattina dalle 7.30 alle 13.30 in piazza della Libertà, dove verrà allestito un banchetto con materiale informativo e una postazione in un’autoambulanza per gli screening del glaucoma. "Quest’anno – evidenzia il dottor Corrado Gizzi – abbiamo pensato di rendere l’evento più dinamico con una camminata ludico-sportiva di 4 chilometri lungo le strade del centro". L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la polisportiva Le Linci e sarà supportata dalla casa farmaceutica Diadema. Lo screening sarà offerto ai partecipanti alla camminata e ai cittadini con fattori di rischio (over 60 o con familiarità di primo grado).