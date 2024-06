Camminata ’Faenza ... passo dopo passo’

‘Faenza ...passo dopo passo 2.0’ è l’iniziativa nata a Faenza per promuovere i benefici del camminare quale attività di prevenzione e per osservare un corretto regime alimentare promuovendo la socializzazione fra persone spinte dallo stesso desiderio di “uscire di casa”, valorizzando il territorio, la riscoperta degli spazi verdi, le bellezze artistiche e le piste ciclo-pedonali, di cui il territorio è ricco. Oggi gli organizzatori propongono GrandEvento, momento di socializzazione e di promozione. Il ritrovo per la partenza è alle 20.30 presso la fontana monumentale di Faenza in piazza della Libertà. Al rientro piccolo buffet. Informazioni su:

Faenza …passo dopo passo 2.0 / Archivio Notizie / Home - Sito Ufficiale del Comune di Faenza.