Camminate ludiche-motorie aperte a tutti

In questi giorni si svolge a San Zaccaria una festa coordinata dalla ’San Zaccaria Bike’, che festeggia i primi dieci anni di attività. Oggi c’è una camminata ludico motoria rigorosamente non competitiva (partenza libera dalle 17.30 alle 19). I due percorsi dedicati ad una tradizione popolare (il giro della Carlina, scritto in dialetto), uno da 2,9 km e l’altro da 7 km, sono adatti e percorribili da tutti (info 347 4522319, quota di iscrizione: 3 euro). Inoltre domani partirà un evento ciclistico dedicato a Tonino Guerra della lunghezza di ben 300 km. A pomeriggio, verso le 18, grazie al supporto dei volontari, caccia al tesoro nei parchi del paese. A seguire la scuola di ballo di San Zaccaria proporrà uno spettacolo di RitmoDanza.

Domenica, alla mattina, partiranno tutte le manifestazioni ciclistiche tra cui la randonnée di 200 km ’NoveValli’ che ripercorre le strade della GranFondo di Cesenatico ma al contrario. Si terrà il ’Memorial Angelo Montanari’ e anche un percorso su superfici miste e strade secondarie (adatto a bici Mtb e Gravel) denominato ’Pinete&Gazzosa’.