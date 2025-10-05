"Campagna cereali da dimenticare. Ora speriamo nella vendemmia"

La campagna cerealicola 2025 nel Lughese ha purtroppo mostrato andamenti negativi e rese inferiori alle medie, spesso con risultati anche peggiori rispetto all’anno precedente. Le ragioni di questo fenomeno sono principalmente dovute alle piogge eccezionali e persistenti del periodo invernale e primaverile, che hanno portato a complicazioni e ritardi nelle semine. Ma anche le altre colture estive, oltre a quella dei cereali, pare non abbiano fatto registrare risultati eccellenti.

"Sì – spiega Alberto Donati, imprenditore agricolo di Cotignola, proprietario di un’azienda specializzata in coltivazioni d’eccellenza – in quest’annata non c’è stata nessuna coltura particolare che abbia fatto scintille, la discriminante, quello che ha fatto la differenza, è stato l’aver lavorato bene i terreni con giusta pendenza in modo che scolasse bene l’acqua. Occorre fare i lavori a regola d’arte perché, con questi cambiamenti climatici, è sempre più importante ormai cercare di prevenire determinate situazioni come malattie fungine, cercando di agire molto in prevenzione".

La campagna frutticola 2025, che ha preso avvio nel giugno scorso con la raccolta della pesca e nettarina di Romagna Igp, ha invece ottenuto risultati migliori presentandosi con una buona qualità dei frutti e una ripresa dei consumi. "Certamente – precisa Donati – quest’anno la risposta del mercato ortofrutticolo è stata migliore rispetto al passato ma è anche una questione congiunturale perché in primavera ha fatto freddo in tutta Europa e in Spagna, Grecia, Albania è venuto a mancare molto prodotto. Di questo, ovviamente, le nostre pesche e nettarine hanno tratto vantaggio".

Concorda Giovanni Mazza, imprenditore agricolo di Barbiano: "I prezzi sono stati più alti ma è mancato il prodotto e in questo modo è difficile fare reddito". "Senza dimenticare – precisa Fabiano Mazzotti, imprenditore agricolo di Russi – i costi di produzione in continuo aumento e le progressive limitazioni dei fitofarmaci che non ci permettono di fare un’adeguata difesa fitosanitaria".

Luci e ombre in questa campagna agricola 2025, ma a livello di colture estive i produttori lamentano risultati non sempre soddisfacenti. "La coltura del pomodoro, ad esempio – precisa Donati –, ha un pò deluso, malgrado promettesse molto bene a inizio stagione. Nel mese di luglio infatti ha fatto un pò freddo ed è anche piovuto, così il prodotto che era già entrato in maturazione è andato benino con un raccolto discreto, ma il restante invece, quello raccolto dopo Ferragosto, si è bloccato, producendo una quantità di scarto notevole. Nella mia azienda, fortunatamente, ho avuto risultati migliori con la coltura dello zucchino e, pur seminando causa gli eventi climatici un mese dopo il previsto, ho ottenuto un ottimo prodotto e una quantità".

Le speranze degli agricoltori del Lughese adesso sono tutte rivolte ai risultati vendemmia delle uve, ormai prossima alla fine per il Trebbiano, il vitigno più diffuso. La campagna viticola è generalmente andata molto bene quest’anno e i viticoltori si aspettano un risultato che possa essere determinante nell’economia delle loro aziende agricole.

Daniele Filippi