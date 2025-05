Campagna elettorale nelle scuole: scoppia il caso a Ravenna

Ravenna, 1 maggio 2025 – Un assessore comunale interviene a scuola, pubblica il tutto su Facebook (per poi cancellare il post), e scoppia il caso. La Democrazia Cristiana di Ravenna lancia un appello al prefetto Raffaele Ricciardi affinché si faccia chiarezza su quelli che definisce “comportamenti scorretti” da parte di alcuni amministratori pubblici in piena campagna elettorale. Al centro della polemica c’è l’utilizzo di eventi scolastici istituzionali a fini promozionali e la loro divulgazione tramite i social personali, in possibile violazione della normativa sulla comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Il partito guidato dal candidato sindaco Giovanni Morgese e dal segretario provinciale Mauro Bertolino ha inviato una lettera ufficiale alla Prefettura per chiedere un intervento urgente: “Alcuni amministratori pubblici – si legge nel comunicato – stanno partecipando a eventi scolastici per promuovere la propria immagine, pubblicizzando poi tali occasioni attraverso i propri profili social personali”. Secondo la DC, queste attività potrebbero infrangere l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che vieta la comunicazione istituzionale a ridosso delle elezioni, con l’eccezione di “indifferibili e urgenti necessità”.

Ma chi è l’assessore finito al centro della polemica? Si tratta di Igor Gallonetto, esponente del Movimento 5 Stelle e capolista alle prossime amministrative. Martedì 30 aprile, Gallonetto ha preso la parola durante una partecipata assemblea di istituto del liceo scientifico Oriani al Pala De André. Invitato in qualità di assessore alla Legalità e Partecipazione, ha parlato di referendum e competenze istituzionali davanti a centinaia di studenti. Un incontro organizzato dagli stessi ragazzi, che si sono autotassati per renderlo possibile, e che, almeno sulla carta, aveva un valore formativo. Tuttavia, Gallonetto ha successivamente pubblicato un post su Facebook, accompagnato da toni entusiasti e uno screenshot dell’intervento, rimosso poi dopo poche ore.

La Democrazia Cristiana cita anche la circolare n. 48 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (12 ottobre 2024), che estende il divieto di comunicazione elettorale anche ai social personali se usati per finalità promozionali legate alla funzione pubblica. Sulla stessa linea, anche l’Anci Lombardia e l’Agcom, che ribadiscono i limiti all’uso dei canali digitali istituzionali e personali durante la campagna elettorale.

“La scuola è uno spazio neutrale, che non deve mai essere strumentalizzato per fini elettorali, nemmeno indirettamente”, conclude la DC, invocando l’intervento del prefetto per garantire “il rispetto delle norme e la parità di trattamento tra candidati”.

La polemica è destinata ad alimentare le tensioni in vista del voto. E l’interrogativo resta: dov’è il confine tra informazione civica e propaganda politica?