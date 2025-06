Campagna referendaria, la festa finale

Una festa provinciale della Cgil al parco Teodorico, chiuderà oggi la campagna referendaria per la promozione dei cinque Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno. L’appuntamento è dalle 17 nell’area ristoro del parco (ingresso da via Pomposa) per ‘Rock’n Referendum’ tra musica, parole e paella.

Si parte con la mostra fotografica ‘I Grant you Refuge’ per continuare alle 17.30 con l’esibizione dei ‘Cous Cous a colazione’ tra pop, jazz e R&B con groove mediterraneo, si prosegue con le letture a cura dello Spazio A. Alle 19 è il turno dei ‘WelcomeFico’ e alle 21 dei ‘To Be Choir’. Alle 20 sarà servita la paella di pesce (18 euro, prenotazione al 342.0781133).