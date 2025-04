Campagne elettorali da 200mila euro. Oltre 125mila solo per Barattoni

Quanto costa una campagna elettorale? Eventi, volantini, promozione sui giornali e sui social, burocrazia e molto altro, l’elenco è lungo. La domanda se la sono posta le liste a sostegno dei sette papabili sindaci delle comunali in programma il 25 e 26 maggio, che nei giorni scorsi, assieme ai nomi dei candidati al consiglio, hanno presentato, come impone la legge, un bilancio preventivo dei costi della propria campagna elettorale. In totale, quindi, i sette candidati sindaco e le 18 liste collegate hanno messo in conto di spendere circa 200mila euro. Più della metà della cifra totale, circa 125mila euro, sostiene la corsa di Alessandro Barattoni. Le sei liste che lo sostengono tutte insieme contano di spendere circa 65.400 euro: fondi che servono per la propria campagna elettorale, a sostegno dei candidati al Consiglio comunale, per la produzione di materiale promozionale, l’organizzazione di eventi, le pubblicità sui media e tutto ciò che può servire per la corsa. Il partito che ha preventivato la spesa maggiore è il Pd (40.300 euro), seguito da Ama Ravenna (8.700 euro), il Pri (8.300), Progetto Ravenna (6.500), Alleanza Verdi e Sinistra (1.000, di cui 500 da Sinistra Italiana e 500 da Europa Verde) e Movimento 5 Stelle (600). Quest’ultimo specifica che a pagare sono i propri candidati, personalmente. Barattoni è l’unico, tra i sette in corsa, ad aver presentato in Comune anche un bilancio per le spese del candidato, slegate da quelle dei partiti a sostegno: altri 60.300 euro. Servono, come spiegano dal suo staff, per gli eventi in cui le liste si presentano assieme, o anche per indirizzare correttamente i fondi di eventuali donazioni di privati o aziende che vogliano sostenere la sua corsa. Tra le voci a bilancio ci sono 30mila euro per la creazione di materiale, 16mila per la promozione, 4.000 per l’organizzazione di eventi e 10mila per affitto di locali e trasporti.

Nel centrodestra il bilancio più alto è quello delle liste che sostengono Alvaro Ancisi: 12mila euro, di cui 8.000 per Lega-Ancisi sindaco-Lista per Ravenna-Popolo della famiglia e 4.000 per Ambiente e animali. Per la Pigna, a sostegno di Veronica Verlicchi, la stima è di 10mila euro: la voce più importante è la sponsorizzazione sui social, 3.000 euro. Le tre liste per Nicola Grandi invece insieme investiranno nella campagna 6.480 euro: 4.800 per Viva Ravenna, 1.230 per Forza Italia e 450 per Fratelli d’Italia.

Al centro la Democrazia Cristiana, che appoggia la candidatura a sindaco di Giovanni Morgese, stima una spesa tra i 30mila e i 50mila euro. Nel documento presentato in Comune specifica più volte che Ravenna ha 150mila abitanti, come a sottolineare l’importanza di questa campagna elettorale. Tra le voci ci sono tra i 6.000 e i 10mila euro per materiale pubblicitario, tra i 4.000 e i 7.000 per la propaganda online, tra i 2.500 e i 5.000 per la creazione e gestione del sito internet e dei canali social e tra i 1.500 e i 2.500 per catering e rinfreschi agli eventi.

A sinistra le liste a sostegno della candidata sindaca Marisa Iannucci sommate investono sulla campagna elettorale 3.300 euro: 1.200 per Ravenna in Comune, 1.100 per Potere al Popolo e 1.000 per Rifondazione Comunista. Non è chiaro quanto spenderà il Pci, che nel documento presentato in Comune riporta che "non impiegherà contributi finanziari, mezzi e altri strumenti a sostegno della propria campagna elettorale per l’elezione a sindaco, a esclusione di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Partito Comunista Italiano".

Infine ’Ravenna al centro’ per Maurizio Miserocchi ha messo a bilancio preventivamente 1.450 euro.

Sara Servadei